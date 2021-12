Incêndio atinge área de preservação ambiental de Luís Eduardo Magalhães

Um incêndio atingiu uma área de preservação ambiental da Bacia do Rio de Janeiro, no município de Luís Eduardo Magalhães (a 962 quilômetros de Salvador) na manhã desta quarta-feira, 18.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), a equipe do Corpo de Bombeiros encontrou dois focos às margens do Rio das Pedras. Os agentes conseguiram evitar o avanço das chamas, isolando o terreno.

De acordo com o coordenador da ação, capitão Márcio Jansem, a operação contou com o apoio de duas aeronaves modelo Airtractor, responsável por 27 lançamentos de água. Ele ainda ressaltou que o primeiro foco da reserva ambiental já está praticamente controlado. O objetivo é conter as chamas ainda nesta quarta.

Ainda conforme a SSP-BA, a demanda faz parte do programa 'Bahia sem Fogo', do Governo do Estado, que tem por objetivo coordenar ações de prevenção, combate e monitoramento a incêndios em áreas de preservação em todo território baiano.

