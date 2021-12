Incêndio atinge agência do BB em Riachão do Jacuípe

Um incêndio atingiu a agência do Banco do Brasil do município de Riachão do Jacuípe, a 197 km de Salvador, na manhã desta quinta-feira, 15.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Feira de Santana conseguiu controlar as chamas, que começaram por volta de 3h da manhã, com o apoio da Polícia Militar.

Técnicos da Coelba desligaram os transformadores de energia para evitar acidentes. De acordo com informações dos Bombeiros, foram destruídos sete caixas eletrônicos e parte da estrutura da agência, mas ninguém ficou ferido. A polícia técnica está no local para realizar a perícia e descobrir as causas do incêndio.

