Incêndio atinge a vegetação da Serra do Cruzeiro em Jaguarari

Um incêndio de grandes proporções está atingindo a Serra do Cruzeiro no distrito de Catuni da Estrada, localizado na zona rural de Jaguarari. O incêndio começou na madrugada desta sexta-feira, 25, após pessoas não identificadas soltarem morteiros no local, vindo a atingir a vegetação.

De acordo com informações do Portal Jaguarari, na manhã desta sexta-feira populares visualizaram as chamas que devido a vegetação seca e em virtude do período de estiagem se alastrou rapidamente.

Membros da Brigada de Incêndio Jaguatirica foram acionados e alguns moradores do povoado tentaram durante todo o dia debelar o fogo não mas não houve êxito, prepostos do Corpo de Bombeiros de Senhor do Bonfim e da Secretaria de Meio Ambiente de Jaguarari também estão participando da operação.

Na manhã deste sábado, 26, o combate contra o fogo continua. A Secretaria de Meio Ambiente de Jaguarari e o Inema apuram as causas do incêndio.

