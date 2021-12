Incêndio ainda atinge dois pontos na Chapada Diamantina

O incêndio na Chapada Diamantina já chega ao terceiro dia e ainda com dois pontos onde ocorrem incêndios. De acordo com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), órgão vinculado ao Ministério do Meio Ambiente e responsável pela área do Parque Nacional da Chapada Diamantina, o incêndio continua na região de Andaraí (distante a 414 Km de Salvador) e no local conhecido como Gerais dos Vieiras, no Vale do Capão.

O analista ambiental do ICMBio, Pablo Casella, disse que o ponto que tem trazido maior preocupação aos brigadistas é o incêndio em Andaraí na região do Vale do Pati. "O fogo já está próximo do cânion e se atingir o fundo da serra vai ficar muito mais difícil do que já está", afirmou. Cerca de 30 pessoas, entre membros do ICMBio, voluntários e brigadistas de Lençóis e Andaraí tentam conter as chamas.

Já o incêndio no Vale do Capão teve início na tarde do domingo, 13. No local, brigadistas voluntários da região ficarão durante a noite no combate as chamas, informou o ICMBio. O instituto informou que um avião irá chegar na manhã da terça-feira, 15, para auxiliar os trabalhos.

Pablo ressaltou que a maior dificuldade para o combate às chamas é o acesso. "Alguns brigadistas levam de 7h à 8h para chegar aos pontos onde há focos de incêndio. Eles já chegam ao local muito cansados. São locais de difícil acesso e isso dificulta uma melhor execução dos trabalhos", disse.

Membro do Conselho Municipal de Turismo de Mucugê, Frederico Matt, deu uma estimativa de que o fogo afetou mais de mil hectares de vegetação na Chapada Diamantina. Sobre as causas do incêndio um homem está sendo apontado como o causador do incêndio.

Um outro incêndio ocorreu também na região da Chapada, na cidade de Mucugê (a 441 Km de Salvador). O fogo na região foi controlado no domingo, 13. De acordo com a vice-presidente da brigada voluntária de incêndios florestais Marchas e Combates, Laura Maliarenko, um homem conhecido como "Miro" foi visto no local por brigadistas que estavam indo controlar as chamas.

"A família parece que ainda não tomou nenhum tipo providência. Fico com receio dele surtar novamente e ocorrer mais incêndios", contou. Segundo a jornalista a jornalista Diana Gomes, que mora em Mucugê, ele já foi preso pelo mesmo motivo em outra ocasião, mas acabou solto após apresentar um atestado de insanidade mental.

Veja vídeo do incêndio ocrrido em Mucugê:







Mucugê precisa de ajuda!! Precisamos de ajuda pra combater esse grande incêndio que começou hoje (12/09/15) no final da manhã. Região das cachoeiras da Moça Loira e Córrego de Pedras e do Morro do Cruzeirão. Posted by Diana Gomes on Sábado, 12 de setembro de 2015

Com relação a área atingida, o ICMBio informou que ainda não é possível dimensionar a proporção do incêndio e quantos hectares de área verde foram destruídos.

