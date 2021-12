Inaugurado distrito integrado de segurança no sul da Bahia

Foi inaugurado neste sábado, 2, o novo Distrito Integrado de Segurança Pública (Disep), no município de Itapé, nas proximidades de Itabuna. O objetivo da unidade é reforçar o policiamento e ampliar a segurança dos moradores do sul da Bahia, além de unir as ações das polícias Civil e Militar em única estrutura com delegacia e destacamento da PM.

Segundo o governo, o Disep vai ser administrado pelo subtenente Carlos Magno e o delegado titular de Homicídios de Itabuna, Marlus Barbosa Lima, que já responde cumulativamente pela Delegacia Territorial de Itapé.

O equipamento foi entregue pelo governador Rui Costa em evento com a participação do secretário estadual da Segurança Pública, Maurício Barbosa, entre outras autoridades. Pouco antes, a população recebeu uma quadra esportiva e um centro de saúde.

No município, o governador também visitou o canteiro de obras da Barragem do Rio Colônia, que ao ser concluída, deve beneficiar aproximadamente 350 mil moradores da região. "Estamos inaugurando equipamentos modernos como esse. Moderno desde a construção e também na operação. [...] As polícias Civil e Militar dividem o mesmo espaço para que haja integração maior entre essas forças de segurança", afirmou Rui.



Segundo o secretário Maurício Barbosa, que agradeceu o apoio da prefeitura do município e dos gestores, o Disep de Itapé é a sétima unidade inaugurada das 32 previstas para serem instaladas no estado. "Esses homens e mulheres das polícias Militar, Civil, do Corpo de Bombeiros e do Departamento de Polícia Técnica fazem o esforço de dar a vida pela segurança do povo baiano todos os dias, e merecem o nosso apoio e nossos aplausos".

