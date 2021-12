Inaugurada nova via no subúrbio ferroviário

Com 1,7 km de extensão, a rua Doutor Eduardo Dotto, que liga a praia de São Tomé de Paripe à de Tubarão, ambas no subúrbio ferroviário, foi inaugurada na manhã desta quita-feira, 5. A via passou por requalificação total, que custou aos cofres públicos um investimento de cerca de R$ 3,4 milhões.

A estrada, antes de chão batido, recebeu intervenções de terraplanagem, microdrenagem e pavimentação, com aplicação de sub-base, base e asfalto. Além dos serviços visando à mobilidade, calçadas foram implantadas na via para facilitar a circulação dos pedestres entre uma praia e outra.

Três pontos de parada de ônibus, com baia, foram colocados no acesso para as linhas que passarão a circular pelo local, o que não ocorria. A rua, marginalizada como ponto de desova de cadáveres, também recebeu iluminação pública com lâmpadas de LED por toda a sua extensão.

Moradora local há cinco anos, a aposentada Ana Rosa Varjão, 69 anos, vislumbra a chegada do transporte coletivo. Segundo ela, os buracos na antiga estrada de barro impediam a circulação de ônibus na região, o que obrigava moradores a andarem cerca de 15 minutos até o ponto mais próximo.

"Desde que era uma invasão, eu tenho um terreno aqui, que era um lugar cheio de buraco e lama, escuro, sem condições de passar carro", recordou a idosa. "Agora, esperamos que passe ônibus, porque a gente tem que caminhar cerca de 15 minutos até o fim de linha de Tubarão", clamou.

Cerimônia

A via foi inaugurada em uma cerimônia que contou com a presença do prefeito de Salvador, ACM Neto, e dos titulares da Secretaria Municipal da Infraestrutura, Habitação e Defesa Civil (Sindec), Paulo Fontana, e da Superintendência de Conservação e Obras Públicas (Sucop), Almir Melo Júnior.

Para o prefeito, a nova via vai gerar mais integração na região do subúrbio ferroviário, facilitar o acesso às praias e possibilitar melhorias na mobilidade urbana. "Este foi um investimento importante que a prefeitura de Salvador fez para melhorar a circulação nessa área, que era intransitável", avaliou Neto.

De acordo com o prefeito, os ônibus vão passar a circular pela nova via, em atendimento aos anseios dos moradores. "A Secretaria de Mobilidade está fazendo toda a análise para trazer mais conforto e acessibilidade, tanto aos moradores quanto aos visitantes", afirmou.

adblock ativo