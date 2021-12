Imprudência do motorista é responsável por 85% dos acidentes nas rodovias baianas

Nas rodovias baianas houve o registro de cerca de cinco mil acidentes entre os meses de agosto de 2019 e agosto de 2020, de acordo com dados da Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra). A imprudência dos condutores foi responsável por 85% das ocorrências nesse período, divulgados nesta quarta-feira, 30.

As principais causas de acidentes por imprudência do motorista são excesso de velocidade, dirigir sob efeito de álcool ou drogas e a falta de atenção. A falta de atenção foi responsável por 71% dos registros de ocorrência no último ano.

Para falar sobre esse assunto, o 5º Workshop de Segurança Viária, que teve como tema “Perceba o risco, Proteja a Vida!”, discutiu o comportamento de motoristas nas estradas nesta quarta-feira, 30, em transmissão virtual. As diretrizes da 2ª Década de Ação para a Segurança Viária (2021-2030) também foram apresentadas em painel no Workshop. Esta segunda década, que iniciará a partir janeiro de 2021, tem como objetivo reduzir as mortes e lesões no transito em 50% até 2030.

Para ajudar a alcançar esse resultado, a Organização das Nações Unidas (ONU) estabeleceu 12 metas globais, como o desenvolvimento de plano de ações para o trânsito, melhoria na segurança de veículos e uma maior fiscalização sobre os condutores.

