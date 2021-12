Implantação de Hospital do Câncer em Caetité é autorizado

A implantação da Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon) foi autorizada nesta sexta-feira, 16, por meio de um convênio entre o governo da Bahia e a prefeitura de Caetité.

De acordo com informações da Secretaria de Comunicação do estado (Secom), as obras terão investimento de R$ 3,1 milhões e mais R$ 10 milhões em equipamentos. A Unacon de Caetité contará com leitos cirúrgicos, de terapia intensiva, de quimioterapia. Com isso cerca de 470 mil serão beneficiadas.

Foi garantido também o atendimento de urgência e emergência oncológica dos pacientes cadastrados, além da oferta de hemoterapia (unidade transfusional).

adblock ativo