Impasse impede abertura de lojas no feriado

O recolhimento de taxa ao Sindicato dos Comerciários, por empregado, no valor de 5 reais, pelos lojistas, além de impasse referente a vale-transporte e auxílio-alimentação, impediu êxito nas negociações para funcionamento do comércio neste feriado do dia 12.

A assembleia geral do Sindilojas havia aprovado a bonificação de 42 reais para os trabalhadores, conforme publicado na seção Tempo Presente, edição de hoje, na nota intitulada Lojas abrem segunda mas fecham dia 19.

No entanto, as novas exigências dos representantes dos empregados, não permitiram o entendimento, pois foram rejeitadas pela direção do Sindilojas, em nota oficial distribuída.

- A exigência de valor definido para todas as empresas inviabilizaria a utilização de mão de obra em razão do custo operacional”, explica o Sindilojas, em nota assinada pelo presidente Paulo Motta.

Para os lojistas, o vale-transporte decorre de disposição legal enquanto o benefício do auxílio-alimentação é concedido pelas empresas de forma voluntária, razão pela qual trabalhadores receberiam duas vezes no feriado.

Portanto, ao contrário do que foi divulgado, embora tenha sido aceita pelos lojistas o valor da bonificação, as lojas não abrirão, enquanto no Dia do Comerciário, dia 19, poderão funcionar.

Para os lojistas, a impossibilidade de abertura, no feriado de Nossa Senhora Auxiliadora, reduz as chances de recuperação de parte da perda do faturamento resultante dos efeitos da pandemia, devido ao distanciamento.

