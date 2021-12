Impacto ambiental de ponte para ilha é tratado em audiências

Acontecem no mês de outubro três audiências públicas sobre o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental (Rima) para implantação da Ponte Salvador-Itaparica. No dia 19 será realizada a audiência em Itaparica, no dia 20 em Vera Cruz e no dia 22 em Salvador.

De acordo com a Secretaria do Planejamento do Estado da Bahia(Seplan), a etapa antecede a liberação da Licença Prévia Ambiental do projeto, que entra em fase final de conclusão. Além da construção da ponte o projeto também prevê a duplicação da BA-001 (trecho Itaparica-Ponte do Funil) e demais estruturas associadas.

Para as audiências públicas em Vera Cruz e Itaparica, será disponibilizado transporte para translado do público, antes e depois das reuniões, informou a secretaria. A condução sairá dos locais às 7h30, com retorno ao final das audiências, previsto para às 13h. A lista completa com os locais de saída do transporte pode ser conferida nos sites da Seplan e Ponte Salvador Ilha de Itaparica. Neles também é possível encontrar os estudos do EIA e Rima para que a sociedade possa se manifestar sobre o conteúdo do documento e apresentar suas contribuições.

O projeto é coordenado pela Secretaria do Planejamento (Seplan) e a convocação para as audiências públicas é feita pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), atendendo à resolução nº 2929/02 do Conselho Estadual do Meio Ambiente (Cepram) e à lei estadual nº 10.431/06.

O Estudo de Impacto Ambiental foi realizado pelo consórcio formado pelas empresas baianas V&S e portuguesa Nemus, vencedoras do processo licitatório, cujos trabalhos começaram em outubro de 2013.

