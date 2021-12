IML libera corpos mais de um mês após incêndio em Cachoeira

Os corpos de Juraci Arthur, 4 anos, e Allan Abner, 3 anos, foram liberados do Instituto Médico Legal (IML) nesta quarta-feira, 20, um mês e oito dias após os dois morrerem em um incêndio em um casarão no município de Cachoeira, no Recôncavo da Bahia.

A família aguardava a liberação para realizar o sepultamento dos irmãos e reclamava da demora na realização da perícia e identificação dos corpos. O velório será realizado na Câmara Municipal de Vereadores de Cachoeira.

Incêndio

Allan e Juraci estavam no casarão, onde moravam com a família, quando o imóvel pegou fogo. As causas do incêndio ainda são desconhecidas, mas há suspeita de que fogos de artifício tenham provocado as chamas.

A mãe e a avó dos meninos conseguiram sair do imóvel.

