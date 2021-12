Imagens mostram assaltos a sorveteria no interior da BA

Uma sorveteria localizada na cidade de Santo Antônio de Jesus (distante a 184 km de Salvador), no interior da Bahia, foi assaltada na manhã desta quinta-feira, 21. O estabelecimento, localizado na Rua Saldanha Marinho, também foi alvo de criminosos cinco dias antes, no sábado, 16. Segundo a delegacia da cidade, os dois assaltos foram cometidos pelos mesmos homens, que ainda não foram identificados.

Câmeras de segurança da Sorveteria Sakara flagraram os dois assaltos ao estabelecimento. As imagens foram divulgadas pelo blog Voz da Bahia [veja vídeo abaixo]. Primeiro, o vídeo mostra o assalto ocorrido no dia 16. Um dos criminosos aparece nas imagens com uma camisa branca e o outro, com uma lilás. Eles chegam no estabelecimento e anunciam o assalto.

Um dos bandidos segura um revólver. Antes de entrar no estabelecimento, ambos cobrem parte do rosto utilizando as camisas que vestem. Eles rendem clientes e roubam objetos pessoas das vítimas. Nas imagens, também é possível perceber a presença de uma criança, ao lado de uma mulher, que estava na sorveteria. Ela acompanhou toda a ação dos criminosos.

Após roubar os clientes, a dupla se dirige até o caixa, rende as atendentes, que chegam a se arrastar pelo chão, e leva todo o dinheiro. Além de cédulas de papel, os homens enchem os bolsos de moedas - algumas delas chegam a cair no chão, mas são recolhidas por um dos assaltantes. Depois de finalizarem o roubo, eles fogem.

No vídeo gravado nesta quinta, quando ocorreu o segundo assalto, um dos criminosos aparece de camisa vermelha e outro, de camisa branca. As imagens mostram os dois vasculhando algumas gavetas. Os funcionários, dessa vez, não aparecem nas imagens. Segundo a polícia, eles foram trancados no banheiro do estabelecimento pelos assaltantes.

A polícia também informou que os funcionários foram ameaçadas pela dupla, por não conseguirem quebrar o cofre do estabelecimento. As imagens das câmeras de segurança foram cedidas pela sorveteria para ajudar a polícia a identificar os assaltantes.

A quantia levada pelos criminosos nos dois assaltos não foi divulgada. A polícia informou que, apesar da ação da dupla, ninguém ficou ferido. Os assaltantes estão sendo procurados.

Veja o vídeo que mostra a ação dos criminosos:

Da Redação Imagens mostram assaltos a sorveteria no interior da BA

