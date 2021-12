O guarda municipal Joanildo Ferreira dos Santos, suspeito de efetuar o disparo que matou Anderson Jorge Santana de Araújo, de 33 anos, conhecido como "Demônio", disse à polícia que o tiro foi acidental e ocorreu quando a vítima tentou roubar a arma portada por ele.

No entanto, imagens feitas por testemunhas mostram que a vítima foi baleada após conseguir fugir de três guardas municipais na rampa do Mercado Modelo, no Comércio, em Salvador.

As filmagens mostram ainda que um dos três guardas saca a arma antes mesmo de Anderson conseguir fugir e atira quando ele começa a correr.

Euzeni Daltro Imagens desmentem versão de guarda; prefeito manda apurar

A ação ocorreu na tarde de quarta-feira, 13, durante uma operação da 1ª Delegacia Territorial (DT/ Barris). Anderson foi baleado na nuca e já chegou morto ao Hospital Geral do Estado (HGE).

O guarda municipal prestou depoimento acompanhado por um advogado na noite de quarta, no Departamento de Homicídios (DHPP), onde um inquérito foi instaurado para apurar as circunstâncias da morte de Anderson.



Segundo a assessoria de imprensa da Polícia Civil, as filmagens da ação feitas por testemunhas são analisadas por policiais da 3ª Delegacia de Homicídios (DH/ BTS), do DHPP. Com isso, Joanildo e os outros envolvidos na ação devem ser intimados a prestar novo depoimento.

A polícia informou ainda que Anderson era alvo da operação da 1ª DT. Ele tinha passagens por furto, roubo e tráfico de drogas, no Centro Histórico.

Prefeito mandou apurar

Em nota, a Superintendência de Segurança Urbana e Prevenção à Violência (Susprev) disse que Anderson "investiu em direção aos agentes da Guarda Municipal, que disparou contra o indivíduo". A Susprev não informou se os guardas envolvidos na ação continuam trabalhando.

Na manhã desta quinta, 14, o prefeito ACM Neto comentou a ação e disse que mandou abrir um processo de investigação para entender as responsabilidades administrativas do guarda envolvido.

"Se for constado, a partir desse processo, que houve abuso, que o guarda extrapolou a sua função, ele será devidamente punido", afirmou o prefeito.

Versão de testemunhas

Segundo testemunhas, Anderson estava sentado ao lado de um açougue fumando maconha, quando foi abordado por três policiais civis, que tentaram algemá-lo. O rapaz então caiu no mar e, ao sair, foi surpreendido pelos guardas na rampa do Mercado Modelo.

*Colaborou Anderson Sotero

adblock ativo