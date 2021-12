Iluminação Pública é restabelecida na Av. Contorno

Um apagão que afetou 17 postes de iluminação pública, na última segunda-feira, 26, na avenida Contorno, foi provisoriamente regularizado nesta terça-feira, 27, pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop). O orgão fez uma ligação provisória com fios de alumínio no local, e na manhã desta quarta-feira, 28, dará continuidade aos serviços, com a colocação da fiação definitiva.

A falta de energia foi gerada por um curto-circuito devido uma ligação clandestina em um galpão de reciclagem, que funciona de forma irregular na localidade.

adblock ativo