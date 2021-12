Ilhéus recebe festival e oficinas de dança gratuitas

O Teatro Municipal de Ilhéus, no centro da cidade (a 460 km de Salvador), sedia o 7º Festival de Dança Itacaré, nesta segunda-feira, 10, com apresentações gratuitas dos espetáculos “A Morte do Cisne” (Cia Dita, Fortaleza) e “Mariana, a História que se Perdeu” (A-rrisca Cia da Dança, Ilhéus), às 19h e 19h30, respectivamente.

Ja na terça feira, 11, o público será brindado com a montagem “Tamanho Único”, do Balé do Teatro Castro Alves, de Salvador, convidado especial da curadoria do evento.

Na etapa de Ilhéus, o público poderá participar da oficina “Percussão e Movimento Consciente através da Dança”, com Sueli Guerra, dias 10 e 11, das 9 às 11 horas, na sede da A-rrisca Cia. de Dança, localizada no Jardim Pontal. Inscrições e programação completa estão disponíveis no site do festival.

