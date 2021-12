Ilhéus intensifica vacinação contra Sarampo

A vacinação contra o Sarampo será intensificada de Ilhéus (distante a 462 km de Salvador), no sul da Bahia. O anúncio foi feito nesta sexta-feira, 2, pela Secretaria de Saúde do município. A vacina está disponível nos postos da cidade.

A recomendação é do Ministério da Saúde e da Secretaria da Saúde da Bahia (Sesab), que emitiu um alerta para todo o estado após confirmações de casos da doença em Porto Seguro, no extremo sul.

De acordo com informações do Blog Pimenta, as ocorrências naquela cidade foram oriundas de São Paulo. Até agora, Porto Seguro contabilizou oito casos da doença, confirmados por meio de exames.

Quem tem de 01 a 29 anos deve receber duas doses da vacina tríplice viral (Sarampo, Caxumba e Rubéola). Já as pessoas entre 30 e 49 anos serão imunizadas com dose única da vacina.

adblock ativo