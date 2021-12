Ilhéus: duas crianças morrem após colidir bicicleta em muro

Duas crianças morreram após colidir a bicicleta num muro, na tarde desta sexta-feira, 25, em Ilhéus (a 310 km de Salvador), no sul da Bahia,

De acordo com o site Ilhéus 24h, uma criança dava carona a outra no momento do acidente. Elas desciam uma ladeira no condomínio quando colidiram com a parede de uma casa.

O menino, que tinha 10, morreu no local. A menina, 12, chegou a ser encaminhada ao Hospital Regional Luiz Viana Filho, mas não resistiu aos ferimentos.

