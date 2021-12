Ilhas recebem mais de 350 mil pessoas e veículos

Mais de 323.500 passageiros e mais de 54.800 veículos devem circular entre os terminais São Joaquim e Bom Despacho no período entre Natal e Réveillon.

O volume de viajantes, por dia, nesta época do ano, registra um aumento de 57% de passageiros e 85% de veículos, considerando-se a média transportada em finais de semana convencionais, quando transitam cerca de 17 mil pedestres e dois mil veículos.

Para atender a essa demanda, da próxima quinta-feira., 21, até dia 4 de dezembro, o sistema ferryboat vai disponibilizar sete embarcações operando 24 horas a partir das 5h do dia 28 até as 23h30 do dia 31 de dezembro, no terminal de São Joaquim. O serviço funcionará novamente a partir das 6h do dia 1º de janeiro de 2017 até as 23h30 do próximo dia 3, para saídas do terminal.

As saídas serão feitas de hora em hora, com atendimento extra nos horários de maior demanda. Nos demais dias, o funcionamento será das 5h às 23h30 (sendo domingos e feriados das 6h às 23h30).

Uma forma de evitar o estresse das filas é fazer o agendamento com hora marcada. Para as festas de fim de ano, foram disponibilizadas 1.300 vagas extras, somadas às vagas oficiais. Ao todo, são mais de 6.500 vagas ofertadas. Como o atendimento a este serviço é exclusivamente online, com grande variação de disponibilidade, é importante que os interessados acessem o site portalsits.internacionaltravessias.com.br para verificar os dias e os horários ainda disponíveis.

O terminal São Joaquim disponibiliza quatro totens de autoatendimento para a recarga do Ferry Card, o que facilita a compra de passagens. O Ferry Card é um cartão recarregável que, com crédito, permite o acesso do usuário em qualquer dia, horário e categoria do serviço, desde que haja disponibilidade de vaga. A recarga é feita com uso de cartões de crédito ou débito.

No terminal marítimo, onde são feitas as travessias Salvador-Mar Grande, as 14 embarcações têm saídas programadas de 15 em 15 minutos. Segundo a Associação dos Trabalhadores Marítimos da Bahia (Astramab), o período de grande movimento é o Réveillon, já que muita gente prefere passar o período festivo nas ilhas.

Para Morro de São Paulo, estarão disponíveis seis catamarãs, funcionando em cinco horários por dia. A previsão é que o fluxo de pessoas este ano seja maior que o do ano passado.

A associação alerta aos passageiros que não comprem passagens fora dos guichês. As empresas autorizadas são a Ilhabela, a Farol do Morro e a Biotur.

