Ilha dos Frades volta a leilão no TRT

Um terreno de 1,915 milhão de metros quadrados, onde está localizada a Fazenda Loreto, na Ilha dos Frades, em Madre de Deus, é um dos destaques do leilão do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da Bahia, que acontece nesta quarta-feira, 8. A oferta é o lote 15 e está avaliada em R$ 10 milhões.

A Fazenda Loreto já esteve em outros leilões do órgão, e em outubro de 2011 seria entregue por adjudicação (direito judicial ou administrativo, que dá a alguém a posse de um bem). Contudo, o autor da ação, que havia aceitado o imóvel como parte do pagamento, desistiu da negociação. A fazenda está localizada em meio à Mata Atlântica e é composta por uma capela erguida no século 19 e circundada por um cais de pedra, cinco casas conjugadas, construídas em arquitetura antiga de pedra de cal, mais duas casas menores para moradia de funcionários e outra para armazenamento de material. A propriedade ainda possui uma quadra poliesportiva.

No pregão, que tem como fim a regularização de débitos trabalhistas, estão sendo disponibilizados um total de 221 lotes com uma grande diversidade de bens dentre eles maquinário de confecção de roupas, móveis, veículos, obras de arte e até cremalheiras (peça mecânica que consiste numa barra ou trilho dentado - lote 167).



Uma área de 1.044 m² situada à Rua do Salete (lote 90), avaliada em R$ 1,8 milhão, também é um dos destaques do pregão. Outro lote que chama a atenção é o 73, que é composto por um box garagem, situado no Edifício Garagem Central, situado a Rua Carlos Gomes, n° 137, no Centro de Salvador. O box possui área total de 452,21 m² e está avaliado em R$ 25 mil.



Os lotes já estão abertos para lances on-line. Para participar, o interessado, pessoa física ou jurídica, deverá se cadastrar no endereço eletrônico da Nordeste Leilões (www.nordesteleiloes.com.br) e entregar documentação no Departamento de Hastas Públicas do TRT, que fica no 4º andar do Fórum do Comércio, até 48 horas do início do leilão. Quem quiser participar presencialmente poderá fazer a inscrição no local até uma hora antes do evento.

O leilão será realizado no Auditório do Fórum Juiz Antônio Carlos Araújo de Oliveira, situado na Rua Miguel Calmon, n° 285, 11° andar, Comércio, Salvador.

adblock ativo