Ilha de Maré recebe serviços gratuitos

Moradores de Ilha de Maré e comunidades vizinhas terão acesso a serviços de assistência médica, odontológica e social, gratuitamente, por meio de Ação Cívico-Social (Aciso), entre os dias 20 e 23 deste mês.

Promovido pela Braskem e Marinha do Brasil, o atendimento será feito durante três dias (quarta a sexta-feira), das 8 às 16h, e no sábado, das 8h às 11h, na comunidade de Santana.

Entre as especialidades oferecidas estão: clínica médica, cardiologia, dermatologia, pediatria, ginecologia, obstetrícia, mastologia, nutrição e farmácia popular, além da realização de testes rápidos para sífilis, Aids, glaucoma e catarata.

Os serviços odontológicos são de restauração, prótese, extração e saúde bucal. Além disso, haverá balcão de cidadania, educação ambiental, assistência social, regularização de embarcações, orientação sobre segurança da navegação e outros.

Serão realizadas, ainda, emissão gratuita da 1ª e 2ª vias do RG, regularização de embarcações, Balcão de Justiça e Cidadania; palestras educativas, atividades lúdicas e corte de cabelo.

Também serão ofertados serviços para busca de vagas de emprego, orientações sobre o mercado de trabalho e empreendedorismo, no estande do Serviço de Intermediação de Mão de Obra (Simm) e do Centro do Empreendedor Municipal (CEM), ligados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Trabalho e Emprego de Salvador (Sedes).

Estrutura

A expectativa é que a ação realize uma média de 1.000 atendimentos por dia. Para isto, a estrutura que será montada para o atendimento à população envolverá 17 barracas, duas embarcações e oito toneladas de equipamentos diversos.

Mais de 100 profissionais em diversas especialidades estarão envolvidos na ação, que conta com o apoio do Comando do 2º Distrito Naval, Hospital Naval de Salvador, Capitania dos Portos da Bahia, Grupamento de Fuzileiros Navais de Salvador, Base Naval de Aratu, Prefeitura de Salvador, através da subprefeitura do Subúrbio e Ilhas, Polícia Militar da Bahia, Instituto de Identificação Pedro Mello e Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA).

Encerrando a Aciso, no dia 23, haverá cerimônia de formatura dos 35 moradores de Ilha de Maré que concluíram os cursos de Formação de Aquaviários - Marinheiro Auxiliar de Convés e Marinheiro Auxiliar de Máquinas, promovidos pela Braskem e Capitania dos Portos da Bahia. A qualificação totalizou 66 horas de aulas práticas e teóricas na comunidade de Praia Grande.

