Ilha de Itaparica ganha sistema de 15 câmeras de segurança

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) anuncia a instalação em Itaparica (Grande Salvador) de um sistema de videomonitoramento. No total, segundo a secretaria, 15 câmeras foram espalhadas por toda a ilha em pontos estratégicos.

As imagens captadas pelas câmeras serão monitoradas, 24 horas por dia, por policiais da 5ª Companhia Independente da Polícia Militar (5ª CIPM - Vera Cruz).

Com a inauguração do Centro de Operações e Inteligência de Segurança, previsto para a oróxima semana, as imagens também serão acompanhadas da capital.

Projeto

De acordo com o superintendente de gestão tecnológica e organizacional da SSP, tenente-coronel PM Marcos Oliveira, o investimento em tecnologia em Itaparica faz parte do projeto de monitoramento implantado em todo o estado.

"Foram aplicados R$ 800 mil em tecnologia que garantirá respostas mais rápidas do patrulhamento ostensivo para qualquer tipo de atitude criminosa", explicou o oficial. Segundo ele, as imagens auxiliam também a Polícia Civil na investigação de crimes.

A tecnologia utilizada na implantação do sistema permitirá o agrupamento de imagens de outras unidades, como de estabelecimentos comerciais, escolas, entre outros, mediante solicitação prévia.

