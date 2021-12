Iguana é encontrada em obra em Jacobina, na Bahia

Uma iguana foi encontrada por dois trabalhadores em uma obra na cidade de Jacobina (distante a 358 km de Salvador), no interior da Bahia, no final da tarde desta sexta-feira, 3. Para impedir que o réptil se machucasse, os funcionários entregaram o animal no prédio onde ficam as sedes da Guarda Municipal e da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT), no centro da cidade.

Os trabalhadores não souberam informar como a iguana foi parar na obra, localizada nas proximidades do bairro de Jacobina II. O bicho ficará sob os cuidados da Guarda Municipal, que o devolverá à natureza na manhã deste sábado, 4.

