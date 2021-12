Igreja de São Francisco do Conde do séc.17 será restaurada

Fechada desde 2008 por ameaça de desabamento, a Igreja de Nossa Senhora do Monte, em São Francisco do Conde, no Recôncavo Baiano, será restaurada, informou nesta terça-feira, 15, a prefeita da cidade, Rilza Valentim.

A gestora municipal disse que já lançou a licitação para a obra, que será realizada com recursos próprios do município. Cinco empresas estão concorrendo.

"Com as chuvas, as rachaduras nas paredes aumentaram, chegando a um palmo. A gente estava pensando em fazer o escoramento, mas iríamos gastar o mesmo que gastaríamos com uma restauração", disse a prefeita.

De acordo com Rilza, a licitação deverá ser concluída até o final deste mês. O início das obras está previsto para meados de novembro, e a conclusão, para o segundo semestre de 2014.

A Igreja de Nossa Senhora do Monte foi construída por escravos no Monte Recôncavo, área remanescente de Quilombo, no ponto mais alto do Recôncavo baiano.

"Era o local onde o escravos se refugiavam após fugirem dos engenhos. Tem grande importância no contexto histórico do povo e da cidade, além de ter uma vista perfeita para a Baía de Todos-os-Santos", ressalta a gestora municipal.

A Igreja Matriz de São Gonçalo do Amarante, que também foi construída no século XVII em São Francisco do Conde e também estava parada, já foi restaurada, após dois anos de obras.

adblock ativo