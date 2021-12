Igreja Anglicana permitirá o casamento entre pessoas do mesmo sexo

A Igreja Episcopal Anglicana do Brasil (IEAB) passará a promover casamentos entre pessoas do mesmo sexo. A decisão foi votada na sexta-feira 1, durante o Sínodo Geral da instituição, uma espécie de câmara composta por bispos, clérigos e leigos. Foram 57 votos a favor, 3 contra e 2 abstenções. Era a terceira vez que o assunto entrava em discussão. Na Bahia, existem 6 comunidades localizadas nas cidades de Salvador, Alagoinhas, Feira de Santana, Ilhéus (2) e Itaparica.

“Senti a decisão como resultado da presença e trabalho do Espírito Santo. Isso amplia nossas fronteiras, permitindo que nós possamos ser mais acolhedoras(es) à diversidade no nosso país”, disse o Primaz do Brasil, Bispo Francisco de Assis da Silva. Representantes internacionais da Igreja na Escócia e Canadá também compareceram. Nos países, o casamento homoafetivo já é realizado nas unidades.

De acordo com a instituição, que já é conhecida por também permitir a ordenação feminina ao episcopado, não serão necessárias mudanças litúrgicas, visto que o rito matrimonial foi adequado à neutralidade de gênero desde 2015, e deverá ser usado para a celebração do matrimônio entre duas pessoas de quaisquer gêneros.

Além de marcar o dia da aprovação, a data da votação é também o aniversário de 128 anos da fundação da Igreja no Brasil. O casamento civil entre pessoas do mesmo sexo é legal no Brasil desde 2012.

A Igreja

Com cerca de 80 milhões de membros, a Igreja Episcopal Anglicana é a terceira maior denominação cristã do mundo, depois da Igreja Católica Romana e das Igrejas Ortodoxas.

Segundo a instituição, no Brasil, os primeiros cultos começaram a acontecer em 1810, com o primeiro bispo anglicano sendo ordenado em 1899. Atualmente, a IEAB possui templos, missões e instituições educacionais e assistenciais em mais de 150 diferentes localidades, principalmente no Sul do país. Estima-se que mais de 100 mil brasileiros tenham sido batizados.

