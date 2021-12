IFBA tem nova data de prova do Processo Seletivo 2017

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) adiou a aplicação do Processo Seletivo 2017 para o dia 11 de dezembro, um domingo. As provas seriam, inicialmente, em 20 de novembro.

Em virtude de algumas ocupações, a nova data atenderá ao tempo hábil necessário para organização de locais alternativos, já que a confirmação de novos locais exige a reorganização dos dispositivos de segurança da prova, cuja folha de resposta contém o código do candidato, com local da prova, identificação da sala e posição do candidato na respectiva sala.

Os candidatos poderão acessar seus locais de prova a partir do dia 2 de dezembro no site do IFBA ou através do próprio sistema de acompanhamento das inscrições.

O IFBA está orientando os participantes pelo e-mail selecao2017@ifba.edu.br e pelos telefones (71) 2102-0470/0474. Mais informações estão disponíveis no site do IFBA

A previsão de divulgação do resultado é a partir de 23 de janeiro de 2017.

