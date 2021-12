IFBA cancela evento e suspende aulas após morte de servidora em acidente

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) anunciou nesta segunda-feira, 27, o cancelamento dos Jogos dos Servidores 2017 após a morte de uma servidora da instituição em acidente na BR- 324, sentido Salvador/Feira de Santana, no domingo, 26. Outras ssete pessoas ficaram feridas.

O evento, que começou no domingo, se encerraria na próxima quinta-feira, 30, na cidade de Simões Filho, localizada na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Em nota, a instituição informou que decretou um luto oficial de três dias em respeito às vítimas do acidente. As atividades no campus Paulo Afonso estão suspensas até quinta.

Um culto ecumênico em homenagem à servidora foi realizado na noite desta segunda, às 20h, no Sesi de Simões Filho (RMS).

