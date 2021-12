IFBA abre 2.997 vagas de cursos técnicos gratuitos; veja como se inscrever

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (Ifba) está com 2.997 vagas de cursos técnicos gratuitos abertas. O processo será todo on-line e o acesso às vagas da instituição ocorrerá com base nas notas do histórico escolar. As inscrições vão até 16 de abril de 2021 no site.

Serão 1.589 vagas para os cursos Integrados (Ensino Médio integrado ao profissional), 1315 vagas para os cursos Subsequentes (Ensino profissional para quem terminou o Ensino Médio) e 50 vagas para os cursos Concomitantes (Ensino profissional junto ao Ensino Médio de outra Instituição), totalizando 2.954 vagas para Bahia.

Os estudantes poderão escolher até duas opções de curso de uma mesma forma no campus de sua escolha. As notas analisadas serão: dos 6º, 7º e 8º ano do Ensino Fundamental para os Cursos Integrados e Concomitante; e do 1º e 2º ano do Ensino Médio para os Cursos Subsequentes.

As notas que não estiverem no padrão numérico deverão ser informadas conforme as orientações do anexo do edital, na tabela de equivalência de conceitos e notas.

Cotas

O Ifba tem reserva de 50% das vagas para candidatos que estudaram em escola pública, com critérios socioeconômicos (subdivididos entre renda bruta familiar igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo per capita e renda bruta familiar superior a 1,5 salário-mínimo per capita) e étnico-raciais (candidatos que se autodeclarem pretos, pardos e indígenas). Também há reserva de vagas para candidatos com deficiência.

