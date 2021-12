Ifba abre 100 vagas para cursos técnicos em Jaguaquara

O Instituto Federal da Bahia (Ifba) abriu nesta quinta-feira, 6, as inscrições para cursos técnicos gratuitos no município de Jaguaquara (distante a 340 km de Salvador). Ao todo, são ofertadas 100 vagas em informática para internet e manutenção e suporte em informática.

As oportunidades são destinadas para estudantes com o ensino médio completo e conhecimentos de informática básica. Os cursos têm carga horária definida de 1.020 horas, com previsão de duração de um ano e meio. Ao estudante concluinte, será conferido o certificado de Técnico de Nível Médio. As aulas presenciais serão semanais e acontecerão nas instalações provisórias do IFBA.

Os interessados poderão realizar as inscrições em formulário próprio no site da instituição até a próxima terça, 11. A matrícula dos selecionados será realizada na sede da Secretaria Municipal de Educação, situada na rua da Lagoa n 351- bairro Lagoa- Jaguaquara. Mais informações pelo e-mail mediotec.saj@ifba.edu.br. Caso o número de inscritos seja maior que o número de vagas, a seleção será feita por sorteio eletrônico.

