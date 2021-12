IF Baiano abre inscrições para 3.625 vagas em cursos técnicos

Começam nesta segunda-feira, 23, as inscrições para os cursos técnicos de nível médio do Instituto Federal Baiano (IF Baiano). São 3.625 vagas para formações integradas ou subsequente. As inscrições seguem até o dia 3 de novembro e podem ser feitas através do site do IF Baiano. A taxa de inscrição é de R$ 30.

O processo de ingresso será feita com um Exame de Conhecimentos. As provas serão aplicadas no dia 1º de dezembro de 2019, no turno vespertino, nas cidades Alagoinhas, Bom Jesus da Lapa, Catu, Governador Mangabeira, Guanambi, Itaberaba, Itapetinga, Santa Inês, Senhor do Bonfim, Serrinha, Teixeira de Freitas, Uruçuca, Valença e Xique-Xique.

Os exames serão compostos por 40 questões objetivas das áreas de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências Humanas e suas tecnologias e Ciências da natureza e suas tecnologias.

A distribuição dos locais de prova será divulgada após o período de inscrições. Mais informações podem ser conferidas no edital do certame.

