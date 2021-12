Idosos participam de terapia com cães da polícia em Feira

Sessenta idosos do 'Lar Irmão Velho', em Feira de Santana (a 109 km de Salvador), receberam os cachorros do Grupamento de Ações com Cães (GOC) como parte da 'Terapia Assistida por Animais' (TAA), realizada em pessoas que tem dificuldade de mover algumas partes do corpo.

Foram quarenta minutos de carinho e diversão proporcionados por 'Mel' e 'Drica', das raças pastor alemão e golden ritriver, respectivamente, que lambiam e interagiam com os idosos para estimular os movimentos de alguns músculos paralisados.

“Em alguns momentos, lambiam a perna dos idosos, que sorriam. É um sinal de cócegas, ou seja, que o contato do cão com os pacientes foi capaz de sensibilizar parte dos seus corpos”, ressaltou o capitão PM Ricardo Moreira Menezes, o responsável pelo GOC, por meio de nota divulgada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA).

O capitão, no entanto, descartou que os animais apresentassem perigo aos idosos. “São animais obedientes e não apresentam risco para este tipo de ação. Saímos de lá muito felizes, pois pudemos levar alegria para pessoas que, infelizmente por problemas de saúde e mobilidade, não têm acesso à socialização".

A visita foi acompanhada por fisioterapeutas e enfermeiros do local, além de policiais da Rondas Especiais (Rondesp/Leste).

