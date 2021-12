Idoso suspeito de abusar de neto é preso no interior do estado

Um idoso de 60 anos foi preso nesta quarta-feira, 17, no município de Macururé, a 478 km de Salvador, por abusar do neto desde que a vítima tinha 10 anos. Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Nicolau Lima Souza, conhecido como Nico, estava no povoado Salgado do melão quando teve o mandado de prisão cumprido por agentes do 20º Batalhão de Polícia Militar (BPM).

“A família denunciou o idoso após o estupro, que ocorreu quando o garoto completou os 13 anos. Ele foi preso em sua residência e encaminhado para a Delegacia”, explicou o comandante do 20º BPM, tenente-coronel Carlos Humberto Moreira.

Também nesta quarta, um suspeito de cometer assaltos na BR-116 e na BA-210 foi preso em Abaré, a 552 km da capital baiana. Glautieres de Santana Silva, de 26 anos, já possuía mandado de prisão em aberto.

Segundo a SSP-BA, outros integrantes da quadrilha de Glautieres haviam sido presos em agosto, mas ele conseguiu fugir. O suspeito foi apresentado na delegacia de Abaré.

Glautieres Silva já possuía mandado de prisão em aberto por assalto

