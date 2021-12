Idoso segue desaparecido após atendimento em UPA de Feira de Santana

Um idoso desapareceu após ser atendido em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no município de Feira de Santana (a 116km de Salvador).

Orlando Correia de Santana, de 67 anos, teria saído da casa do irmão no dia 28 de janeiro e passou mal no caminho. Ele teria sido liberado no dia 29 do mesmo mês, segundo o site Acorda Cidade. Ele não foi encontrado desde que saiu da unidade de saúde.

“Do dia 30 para 31 que eu fui saber que meu pai estava desaparecido, tinha sido internado na UPA e já não estava mais lá. Ele estava com uma sutura no braço, uma camisa cinza escura e o pessoal disse que ele passou por ali transtornado, fora de si, não fala coisa com coisa. Ele está muito fraco e magro, não enxerga direito, e de lá pra cá não tivemos mais notícias dele”, informou Orlando Júnior, filho do idoso, ao site.

Qualquer informação sobre Orlando Correia de Santana, a família pede que ligue para (75) 98134-2129/ 98341-2175 e 98242-5869.

