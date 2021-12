Idoso reage e mata 2 assaltantes dentro de casa em Jacaraci

Um homem de 60 anos reagiu a um assalto dentro de sua residência na madrugada desta sexta-feira, 8, na cidade de Jacaraci, no sudoeste baiano, e matou os dois ladrões.

De acordo com o site Brumado Notícias, a dupla chegou à residência a bordo de uma motocicleta vermelha com placa de Minas Gerais e fez refém o idoso e sua família. Enquanto um dos homens vigiava a casa, o segundo revirava a casa em busca de dinheiro.

O dono da casa reagiu à tentativa de roubo, atingiu um dos invasores com golpes de faca. O comparsa tentou revidar atirando no idoso, mas a arma não disparou. Ele conseguiu apanhar uma espingarda caseira e acertou o segundo com um tiro no rosto.

Segundo a publicação, os corpos foram encaminhados ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Guanambi, mas até a tarde desta sexta não haviam sido identificados.

