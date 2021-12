Idoso pode ser 3ª vítima da gripe A na Bahia em 2012

A Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) informou, nesta quinta-feira, 22, que um homem de 67 anos morreu com suspeita de influenza A H1N1, popularmente chamada de gripe suína. De acordo com a assessoria de imprensa do órgão, o paciente deu entrada no Hospital Santa Izabel, na sexta-feira passada, vindo a óbito na última quarta-feira. Apesar de uma infecção respiratória ser apontada como a causa da morte, foi colhido material e enviado para análise. O homem, que teve a identidade preservada, apresentava vários sintomas da H1N1. Se confirmada, esta será a terceira morte por gripe A na Bahia este ano.

A notícia acende uma luz de alerta para os baianos, uma vez que a proximidade do verão, quando são realizadas festas de largo e ensaios, faz aumentar os riscos de propagação das doenças infectocontagiosas, como gripe A e meningite. Conforme dados da Sesab, de janeiro a setembro deste ano foram notificados 111 casos de H1N1 no Estado. Destes, 11 se confirmaram e duas pessoas foram a óbito. Em 2011, foram contabilizadas duas ocorrências, contudo ninguém morreu em decorrência do vírus.

Segundo a infectologista Ceuci Nunes, diretora-geral do Hospital Couto Maia, os números não revelam uma incidência maior nesta época do ano, mas alguns fatores podem favorecer o surgimento de casos. "Costumamos registrar mais ocorrências no período chuvoso, pois as pessoas passam mais tempo em ambientes fechados. No entanto, é bom se precaver, pois no verão, devido às férias e festas, há uma aglomeração de pessoas de vários lugares, facilitando a circulação dos vírus", ela adverte.

O governo disponibiliza gratuitamente a vacina contra a gripe A. A Sesab estima que cerca de 1,3 milhão de baianos acima de 60 anos foram imunizados. A campanha de vacinação contemplou também os idosos internados em casa de repouso, abrigos, asilos e outras instituições, além de profissionais de saúde, gestantes e povos indígenas.

Meningite - Apesar de em 2012 o número de casos na Bahia ter reduzido quase 40% em relação ao ano passado, a meningite ainda é uma preocupação. Até o momento, quase 800 casos de todas as variações da doença (bacteriana, viral e por fungos) foram diagnosticados na Bahia e 58 mortes foram registradas - a última no último domingo. Os dados também são da Sesab.

Uma criança está internada na UTI do Hospital Couto Maia com suspeita da doença. A direção da unidade informou que a criança recebe tratamento para duas patologias: meningite e cefalite, já que os sintomas são semelhantes. "A criança está isolada por se tratar de suspeita de doença infectocontagiosa. É normal o procedimento. Vamos ver como ela reage ao tratamento", explicou Ceuci.

A meningite e a cefalite são doenças que afetam o sistema nervoso central, caracterizadas por inflamação nas membranas que revestem o cérebro, normalmente causada por infecção. A doença pode levar à morte ou deixar graves sequelas, como a perda parcial ou total da audição assim como déficit cognitivo e/ou motor. Entre as etiologias da doença, a de maior incidência na Bahia é a meningite viral (forma menos letal), com 430 casos, o equivalente a 55,8% das ocorrências.

Já a bacteriana (forma mais agressiva) é responsável por 252 casos, ou seja: 32,7% dos diagnósticos positivos. As demais ocorrências foram de outras etiologias ou não houve identificação.

adblock ativo