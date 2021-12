Idoso paraplégico morre em acidente de trânsito

Um idoso paraplégico de 66 anos morreu em um acidente no município de Ipirá (a 200 km de Salvador) na noite desta quarta-feira, 31. De acordo com o Blog Fábio Borges, o homem, conhecido como "Celestino da cadeira de rodas", conduzia uma moto adaptada na BA-052, quando foi atingido por um carro.

O idoso chegou a ser levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde morreu. O motorista do veículo envolvido no acidente não teve o nome revelado. Também não há informações sobre as causas da colisão.

