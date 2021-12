Idoso morre três meses após ser agredido em assalto em Feira de Santana

Um idoso morreu nesta segunda-feira, 18, após ficar três meses internado por agressão, na cidade de Feira de Santana, a 109 km de Salvador.

De acordo com o site Acorda Cidade, Francisco de Assis Pereira, 74, morreu durante a tarde, no Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA). Ele foi agredido durante um assalto no dia 20 de dezembro do ano passado e teve politraumatismo na cabeça.

O corpo foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT).

