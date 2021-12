Idoso morre e irmão de 64 anos fica ferido em capotamento na BR-420

Um idoso morreu e o irmão dele ficou ferido após um carro capotar na BR-420 na noite desta quinta-feira, 26. O acidente aconteceu no trecho do distrito de Stela Dubois, na cidade de Jaguaquara (a 335 quilômetros de Salvador).

De acordo com o blog do Marcos Frahm, o condutor do veículo, Vilobaldo Borges Galvão, 64 anos, perdeu o controle da direção de um carro modelo Fiat Strada, fazendo o automóvel capotar. Por conta disso, o veículo acabou parando no acostamento.

O irmão do motorista, Manoelito Borges Galvão, 70 anos, foi socorrido para o Hospital Municipal de Jaguaquara, mas chegou sem sinais vitais. Vilobaldo sofreu pequenas escoriações e foi levado para um hospital de Jequié.

Conforme o blog, o motorista conduzia o carro da empresa de produtos agropecuários Casa do Lavrador, onde trabalhava em Jaguaquara.

