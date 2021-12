Idoso morre após moto que pilotava colidir em árvore

Um idoso morreu após perder a direção da motocicleta que pilotava, na manhã desta quinta-feira, 28, e colidir contra uma árvore no Km-85 da BR-418, no município de Nova Viçosa (a 555 km de Salvador).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 8h10, próximo a uma região conhecida como Trevo do Posto da Mata. A vítima foi encontrada por moradores do local caída próxima à árvore.

Ainda segundo a PRF, o idoso tinha 62 anos e não possuía habilitação para conduzir motocicleta. O corpo da vítima foi levado por uma funerária.

adblock ativo