Idoso morre após ficar preso nas ferragens em acidente na BR-242

Um idoso morreu após ficar preso às ferragens durante um acidente na manhã desta quinta-feira, 8, na BR-242, próximo à entrada do município de Cristópolis (a 769 quilômetros de Salvador). Luiz Carlos Osti, 61 anos, natural da cidade paulista São Caetano do Sul, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O acidente aconteceu quando uma caminhonete Mitsubishi L200 fez uma ultrapassagem perigosa e bateu de frente com o carro em que a vítima estava, um Ford Versailles. Os bombeiros retiraram o corpo de Luiz das ferragens.

Por conta do impacto, a caminhonete foi parar em um matagal às margens da rodovia. O motorista não identificado teve ferimentos leves e foi socorrido por moradores para o Hospital Municipal de Cristópolis. As informções são do blog do Sigi Vilares.

O corpo de Luiz foi encaminhado para a perícia no Instituto Médico Legal (IML) de Barreiras (a 78 quilômetros de Cristópolis).

