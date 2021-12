Idoso morre após atropelar animal na BA-099

Um idoso morreu na manhã desta quinta-feira, 20, após se envolver em um acidente na BA-099, no trecho entre a Praia do Forte e Porto de Sauípe.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a vítima trafegava pela rodovia quando, por volta de 5h, atropelou um animal.

Além dele, que ficou preso às ferragens e morreu no local, outro idoso também estava no carro e foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O hospital para onde ele foi encaminhado não foi divulgado.

Uma viatura da PRE está no local do acidente e não há reflexos no trânsito.

