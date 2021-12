Idoso morre ao cair de escada em Porto Seguro

Um idoso, identificado apenas como Carlos, morreu na manhã deste sábado, 29, após se desequilibrar e cair da escada de sua própria residência, no bairro Baianão, em Porto Seguro (distante 590 km da capital baiana).

De acordo com informações do site Radar64, o aposentado teria batido a cabeça no chão durante a queda e morrido na hora. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi até o local e constatou o óbito.

O corpo foi encaminhado para exames no Instituto Médico Legal (IML).

