Idoso mata companheiro a golpes de machado em Eunápolis

Um homem matou o companheiro a golpes de machado em Eunápolis (a 646 quilômetros de Salvador), no sul da Bahia. Policiais prenderam Jaldo Gomes da Silva, 65 anos, na madrugada desta segunda, 12. Ele foi encontrado na cena do crime ao lado do corpo de Janderson Alves Portugal, 28 anos.

Inicialmente, Jaldo informou à polícia que o companheiro foi morto depois que dois homens invadiram a casa de madeira, no bairro Vista Alegre, onde moravam. Na ocasião, os supostos invasores teriam agredido e atirado em Janderson.

No entanto, a polícia técnica não localizou perfurações no corpo da vítima, mas sim diversas marcas de cortes na cabeça, compatíveis com um machado, que foi apreendido no local e apresentava manchas de sangue.

Segundo o site Radar 64, vizinhos relataram à polícia que a relação entre Jaldo e Jandersom era conflituosa, com discussões e agressões físicas. O suspeito foi encontrado com as roupas machadas de sangue e com lesões e hematomas pelo rosto e mãos.

O crime deverá ser investigado pela delegacia do município.

