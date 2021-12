Idoso foragido por estelionato é preso com carro roubado

Um idoso de 62 anos, suspeito de praticar diversos crimes na região oeste da Bahia, Goiás, Tocantins e Brasília, foi preso em flagrante na tarde de quinta-feira, 14. Ele possuía mandado de prisão em aberto por estelionato e foi flagrado transitando em uma rodovia com um carro roubado.

De acordo com a Policia Rodoviária Federal (PRF), agentes fiscalizavam a BR 242, no trecho do município baiano de Barreiras (distante 861 km de Salvador), quando abordaram um veículo um ocupante.

Após solicitação dos documentos do motorista, foi constatado que o idoso possuía em seu desfavor um mandado de prisão em aberto decorrente por estelionato. Além disso, durante a fiscalização no veículo, os PRFs constataram se tratar na realidade de um Ônix roubado na última quarta-feira, 13, na cidade de Caldas Novas, em Goiás.

Conforme a PRF, o idoso possuí uma ficha criminal extensa e com inquéritos policiais em andamento nos estados da Bahia, Goiás, Tocantins e Brasília. Uma das táticas mais utilizadas pelo suspeito era empregar-se em empresas de transporte na função de motorista para furtar caminhões.

O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Barreiras para as providências cabíveis. Após os trâmites legais o veículo será devolvido ao seu legítimo proprietário.

