Idoso fica ferido após ser atingido por tampa de bueiro em Santo Antônio de Jesus

Domingos Alves dos Santos, de 71 anos, ficou ferido na manhã desta quinta-feira, 19, após ser atingido por uma tampa de bueiro na cidade de Santo Antônio de Jesus (distante 190 Km de Salvador). O acidente aconteceu na 1ª Travessa da Conceição, no Bairro São Benedito, onde ele mora há mais de 30 anos.

Segundo informações do Blog do Valente, Domingos teria ido colocar o lixo na frente de sua residência quando um caminhão que faz a coleta de lixo passou por cima do bueiro e arremessou a tampa, que já estava solta, na cabeça do idoso.

Domingos foi atendido pelo Sistema de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para o Hospital Regional. O seu estado de saúde é desconhecido.

