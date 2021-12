Idoso fica ferido após ser atingido por bala perdida

Alberto Antunes de Almeida Silva, de 61 anos, foi atingido nas costas por bala perdida na tarde da última sexta-feira, 30, no bairro Kalilândia, em Feira de Santana (distância de 116 km de Salvador).

De acordo com o portal Acorda Cidade, a vítima estava indo colocar crédito no celular quando o atirador que seguia um homem pelo Largo do São Francisco efetuou três disparos.

A vítima foi encaminhada para o Hospital Geral Clériston Andrade e não há informações sobre o seu estado de saúde.

