Idoso é vítima de bala perdida em Barreiras

Um idoso morreu na manhã desta sexta-feira, 26, após ser atingindo com um tiro na cabeça no bairro Santo Antonio, em Barreiras (a 883 km de Salvador). José Cícero da Silva, 64 anos, foi acertado por engano, já que de acordo com as informações do BlogBraga, a vítima seria outra pessoa.

Tudo ocorreu quando a vítima estava na calçada de casa, quando ouviu os disparos, logo depois teria buscado refúgio na residência onde funciona um bar. O autor do crime fez vários disparos e um deles acertou José.

Depois do ocorrido, a Polícia Técnica esteve ao local, fazendo a perícia do corpo e do local. Após o término dos trabalhos, o corpo foi conduzido para o necrotério do DPT de Barreiras.

