Idoso é resgatado por bombeiros após cair de ribanceira em Porto Seguro

Um idoso ficou ferido após cair em um buraco no fim de uma ribanceira, localizada na cidade de Porto Seguro, no sul da Bahia. A vítima, que não teve a identidade divulgada, foi resgatada por uma equipe de bombeiros do 6°GBM.

Segundo o Corpo de Bombeiros, foram ultilizadas técnicas de descida em altura retirar a vítima do buraco com segurança. Após o resgate, o idoso foi encaminhado para uma unidade de saúde por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

adblock ativo