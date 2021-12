Idoso é resgatado de trabalho análogo à escravidão no Sul da Bahia

Um idoso de 68 anos foi resgatado após ser flagrado em condições análogas à escravidão na garagem de uma empresa de ônibus, entre os municípios de Ilhéus e Itabuna, no Sul da Bahia. De acordo com as informações obtidas no site Bahia no Ar, a vítima morava nas dependências da propriedade rural e trabalhou por 18 anos na região.

Conforme a Supertintendência Regional do Trabalho na Bahia (SRT-BA) , no local não havia água para consumo e higiene pessoal. O trabalhador tinha que drenar a água da chuva através de uma calha no telhado da casa. Quando não havia água suficiente, o mesmo recorria ao rio que passava pela propriedade.

Em nota, a SRT informou que a empresa proprietária da garagem do ônibus foi notificada pelos auditores ficais a comparecer à Gerência do Trabalho em Ilhéus, na próxima terça-feira (21), para o cálculo e pagamento das verbas rescisórias. Os relatórios sobre o resgate serão encaminhados para a Polícia Federal para a instauração de inquérito e para o Ministério Público do Trabalho (MP) para que seja aberta um ação civil pública contra a empresa.

