Idoso é resgatado após desabamento no município de Itaberaba

Um idoso foi resgatado por bombeiros do 11º Grupamento de Bombeiros Militar da Bahia, após um desabamento nesta quarta-feira, 6, em Itaberaba. A vítima, aparentando 60 anos de idade, foi retirada nos escombros de uma residência na Avenida Rio Branco, no bairro Açude.

O desabamento ocorreu após tentativa de reparos no telhado da residência

Os vizinhos informaram aos militares que o senhor estaria realizando reparos no telhado do imóvel. O homem foi devidamente imobilizado e conduzido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Itaberaba com suspeita de politraumas. O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia não divulgou nome e idade da vítima.

