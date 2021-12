Idoso é preso suspeito de estuprar sobrinha de 12 anos

Um idoso de 84 anos foi preso nesta quinta-feira, 2, suspeito de estupra a sobrinha de 12 no município de Gongogi, no sul da Bahia. Segundo apuração da polícia, o abuso acontecia há pelo menos três anos.

De acordo o delegado Andelino Neto, a denúncia contra Elias Tibúrcio dos Santos partiu da família da jovem, após ela contar o fato aos pais. A criança prestou depoimento e foi submetida a exames.

"No caso do estupro, não é necessário que tenha a comprovação de conjunção carnal. Apenas apalpar e outros atos já podem ser considerados abuso. Com isso, um mandado de prisão foi expedido e ele agora irá responder pelo crime de estupro de vulnerável", disse o delegado.

Elias foi transferido para a delegacia de Ubatã, a cerca de 120 quilômetros do local do crime, onde está custodiado na manhã desta sexta, 3.

